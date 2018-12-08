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Александр Серов уточнил информацию об отмене своего концерта

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певец Александр Серов прокомментировал информацию об отмене своего концерта в Подмосковье. По словам музыканта, это не связано с состоянием его здоровья.

Концерт отменен не в Подольске, как сообщали СМИ, а в Климовске. Артист пояснил, что это сделано «по обоюдной договоренности», передает РЕН ТВ.

7 декабря сайт «Подмосковье сегодня» сообщил, что Серов из-за болезни отменил презентацию альбома «Рыцарские песни о легендарной любви», которая должна была состояться в Подольске 8 декабря. Издание уточняет, что у певца, по словам его экс-возлюбленной, бывшей участницы «Дома-2» Дарьи Друзяк, сломана нога и он передвигается в инвалидном кресле.

В конце ноября Кунцевский суд Москвы отклонил иск организаторов концерта к певцу Егору Криду. Они требовали от исполнителя компенсации в 500 тыс. рублей за отмену выступления в Комсомольске-на-Амуре в 2015 году. Защита артиста доказала, что концерт не состоялся из-за невыполнения дистрибуторами технических требований к площадке.

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