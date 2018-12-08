В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика

В соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлено неадекватное поведение учителя во время урока. Когда один из школьников выходит к доске, мужчина набрасывается на него и несколько раз бьет.

Судя по легкой одежде педагога и учеников, на кадрах запечатлена ситуация, которая происходит не зимой. Педагог выглядит нетрезвым. По словам автора записи, инцидент произошел в одной их сочинских школ, но подтверждения этой информации нет, сообщает РЕН ТВ.

В конце ноября в сети появилась видеозапись, на которой тренер спортивной секции по единоборствам бьет по голове девятилетнего мальчика, нарушившего правило поединка. Ребенок был в шлеме и отделался синяком, но, по мнению его матери, без экипировки ему грозила бы серьезная травма. Сам наставник назвал случившееся «спортивным моментом» и заявил, что даже не будет оправдываться за это.