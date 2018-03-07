Опубликовано видео с напавшим во время выступления на певца в Китае псом

Забавный случай произошел в китайской провинции Фуцзянь. Собака породы бордер-колли выскочила на сцену из-за кулис во время оперного выступления и со звонким лаем набросилась на одного из исполнителей.

Китайский тенор проявил сдержанность. Не прекращая петь, он вырвал рукав своего сценического костюма из пасти пса, прогнал его и допел партию до конца. Публика осталась очень довольна увиденным, сообщает телеканал «360». Исполнитель сорвал овации зрительного зала.

Инцидент снял на видео кто-то из-за кулис и выложил его в Сеть.