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У посольства России нет данных о пострадавших во время давки на концерте в Италии

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Фото: REUTERS/Vigili del Fuoco
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У посольства России в Италии пока нет сведений, есть ли россияне среди пострадавших в давке на концерте в Анконе. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

По данным представителя посольства, сотрудники российского загранучреждения контактируют с местными органами, которые ведут расследование этого инцидента.

Ранее сообщалось, что на концерте, проходившем недалеко от города Анкона, кто-то распылил едкий спрей, спровоцировав панику. После чего около тысячи человек пытались выбраться из здания, и на выходе из клуба возникла сильная давка. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадало около 35 человек, из них 12 человек находятся в критическом состоянии.

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