Около 35 человек получили тяжелые ранения во время давки на концерте в Италии

В Италии в результате давки на концерте пострадали около 35 человек, из них 12 человек находятся в критическом состоянии. Об этом 8 декабря сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, на концерте, проходившем недалеко от города Анкона, кто-то распылил едкий спрей, спровоцировав панику. После чего около тысячи человек пытались выбраться из здания, и на выходе и клуба возникла сильная давка.

Также представители пожарной службы завили, что с места происшествия госпитализированы около 60 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что во время инцидента погибли как минимум шесть человек, среди которых было пятеро несовершеннолетних.