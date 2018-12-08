Шесть человек погибли при давке в ночном клубе в Италии

Как минимум шесть человек погибли, около 100 ранены в результате давки в ночном клубе «Lanterna Azzurra Clubbing», который находится в примерно в 50 км от итальянского городе Анкона.

Как уточняет Би-Би-Си, десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.

По предварительным данным, давка в заведении образовалась из-за паники после распыления перцового баллончика. Агентство Ansa сообщает, что в клубе проходил рэп-концерт, на который пришли около тысячи человек. Официальных сообщений о причинах случившегося пока не поступало.

В июне 17 человек задохнулись в ночном клубе Каракаса при взрыве гранаты со слезоточивым газом. В момент взрыва в клубе находились более 500 человек