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Шесть человек погибли при давке в ночном клубе в Италии

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Фото: Global Look Press/Stefano Guidi
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Как минимум шесть человек погибли, около 100 ранены в результате давки в ночном клубе «Lanterna Azzurra Clubbing», который находится в примерно в 50 км от итальянского городе Анкона.

Как уточняет Би-Би-Си, десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.

По предварительным данным, давка в заведении образовалась из-за паники после распыления перцового баллончика. Агентство Ansa сообщает, что в клубе проходил рэп-концерт, на который пришли около тысячи человек. Официальных сообщений о причинах случившегося пока не поступало.

В июне 17 человек задохнулись в ночном клубе Каракаса при взрыве гранаты со слезоточивым газом. В момент взрыва в клубе находились более 500 человек

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