В Каракасе при взрыве в ночном клубе погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек задохнулись в ночном клубе Каракаса при взрыве гранаты со слезоточивым газом утром 16 июня, рассказал министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол.

В момент взрыва в клубе находились более 500 человек, сообщает Reuters. Граната взорвалась в ходе потасовки между несколькими молодыми людьми, отметил Реверол.

Среди погибших оказалось восемь несовершеннолетних. По данным венесуэльских СМИ, после взрыва в клубе началась паника и давка. Ранения получили пять человек. По горячим следам власти арестовали семь человек, расследование продолжается.

По данным портала Universal, погиб по меньшей мере 21 человек.

Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии в декабре 2017 года.