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Украинские пенсионеры устроили давку в очереди за пакетами

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Фото: РЕН ТВ
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В Черкасской области Украины пенсионеры чуть не задавили друг друга в очереди за продуктовыми пакетами, сообщает РЕН ТВ 16 ноября.

По сведениям очевидцев, инцидент произошел в украинском городе Каменка. Представители радикально-демократической партии «Радикальная партия» раздавали бесплатные продуктовые наборы, что и вызвало давку среди жителей города.

Как сообщает телеканал, из-за сражения за пачку макарон, муку и литр масла люди даже не заметили, что заблокировали выход детям.

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