Украинские пенсионеры устроили давку в очереди за пакетами

В Черкасской области Украины пенсионеры чуть не задавили друг друга в очереди за продуктовыми пакетами, сообщает РЕН ТВ 16 ноября.

По сведениям очевидцев, инцидент произошел в украинском городе Каменка. Представители радикально-демократической партии «Радикальная партия» раздавали бесплатные продуктовые наборы, что и вызвало давку среди жителей города.

Как сообщает телеканал, из-за сражения за пачку макарон, муку и литр масла люди даже не заметили, что заблокировали выход детям.