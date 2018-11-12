Появились подробности избиения пенсионерки в Москве

Пенсионерка, избитая безработным москвичом, жила в доме престарелых. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ со слов очевидцев.

Утром в понедельник, 12 ноября, пожилая женщина вышла из геронтологического центра, чтобы прогуляться и покормить бездомных кошек.

В какой-то момент к 78-летней пенсионерке подошел 33-летний мужчина и принялся душить ее, после чего толкнул на землю и нанес множественные удары ногами в область головы.

Когда пострадавшую нашли прохожие, то подумали, что она мертва, поскольку была вся в крови. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мотивы нападения неизвестны.

Подозреваемый в избиении пенсионерки задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.