Появились подробности избиения пенсионерки в Москве
Пенсионерка, избитая безработным москвичом, жила в доме престарелых. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ со слов очевидцев.
Утром в понедельник, 12 ноября, пожилая женщина вышла из геронтологического центра, чтобы прогуляться и покормить бездомных кошек.
В какой-то момент к 78-летней пенсионерке подошел 33-летний мужчина и принялся душить ее, после чего толкнул на землю и нанес множественные удары ногами в область головы.
Когда пострадавшую нашли прохожие, то подумали, что она мертва, поскольку была вся в крови. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Мотивы нападения неизвестны.
Подозреваемый в избиении пенсионерки задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.