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Появились подробности избиения пенсионерки в Москве

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Пенсионерка, избитая безработным москвичом, жила в доме престарелых. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ со слов очевидцев. 

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Утром в понедельник, 12 ноября, пожилая женщина вышла из геронтологического центра, чтобы прогуляться и покормить бездомных кошек.

В какой-то момент к 78-летней пенсионерке подошел 33-летний мужчина и принялся душить ее, после чего толкнул на землю и нанес множественные удары ногами в область головы

Когда пострадавшую нашли прохожие, то подумали, что она мертва, поскольку была вся в крови. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мотивы нападения неизвестны.

Подозреваемый в избиении пенсионерки задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. 

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