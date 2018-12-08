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The Sun узнала о ссоре между принцами Гарри и Уильямом из-за Меган Маркл

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Parsons
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Британский принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что тот разрушает его отношения с супругой, бывшей актрисой Меган Маркл. Об этом The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, размолвка произошла после того, как Уильям упрекнул младшего брата в том, что его роман с Маркл развивается слишком стремительно. «Уильям сказал своему брату, что они ничего не знают о ее прошлом, ее намерениях, и о том, какова она на самом деле», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что Уильям просто хотел подчеркнуть, что вступление в королевскую семью — «это грандиозное мероприятие».

В ответ Гарри обвинил Уильяма в попытке разрушить их отношения с Маркл.

Источник добавил, что принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану. Теперь он старается не допустить подобного с супругой.

«Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — пояснил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд.

В конце ноября стало известно, что актер Джордж Клуни и его жена Амаль станут крестными родителями ребенка принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться на свет весной 2019 года.

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