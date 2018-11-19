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Принц Гарри и его жена Меган должны будут платить налоги в пользу США

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/I-Images
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Британский принц Гарри и его супруга Меган, которая по-прежнему является гражданкой Соединенных Штатов, должны будут платить налоги в пользу США. Об этом 19 ноября сообщает Sunday Express.

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По законодательству пара вынуждена платить налоги как с доходов американки, состояние которой оценивается в £3,9 млн ($5 млн), так и с доходов принца, который ежегодно получает £300 тыс. ($385 тыс.) — проценты трастового фонда, унаследованного им от матери принцессы Дианы, а также от британской королевы Елизаветы II.

«Это наихудший кошмар королевской семьи… всё должно быть задекларировано», — цитирует издание представителей королевского персонала.

Отмечается, что налоговым взысканиям должно подвергнуться всё движимое и недвижимое имущество, включая Ноттингемский коттедж на территории Кенсингтонского дворца, а также личные наряды и украшения герцогини. Вдобавок, сложности могут возникнуть у королевы Елизаветы и у принца Чарльза, потому что они обеспечивают финансовую поддержку молодой семье. Предполагается, что Букингемский дворец планирует обратиться за помощью к команде финансовых экспертов для того, чтобы разобраться с проблемным вопросом.

В настоящее время бывшая актриса Меган Маркл находится в Британии с временным разрешением на пребывание. Для того чтобы получить гражданство, ей может потребоваться несколько лет.

13 ноября стало известно, что самым популярным членом британской королевской семьи оказался принц Гарри. Его рейтинг достиг 77% среди подданных Великобритании.

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