Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крёстных для своего первенца

Актер Джордж Клуни и его жена Амали станут крестными родителями ребенка принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться на свет весной 2019 года. Об этом сообщил источник в Кенсингтонском дворце, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре сообщалось, что Гарри и Меган выбрали няню для будущего первенца, которую им порекомендовали Клуни и его жена. Ей станет Конни Симпсон, ранее работавшая у певца Джастина Тимберлейка, актрис Джессики Альбы и Эмили Блант, а также у других знаменитостей. Сам Клуни летом прошлого года впервые стал отцом, его супруга родила близнецов.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.