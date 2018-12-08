Прямой эфир

Британские спецслужбы усилят давление на предпринимателей из России

0
Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские спецслужбы намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которые, по их мнению, близки к руководству России. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в разведке.

Отзвуки Солсбери: Виктория Скрипаль боится за свою жизнь
Родственница Сергея Скрипаля не чувствует себя в безопасности из-за инцидента в Великобритании

Предположительно, Лондон надеется ограничить бизнесменам возможности для ведения бизнеса, а также для передвижения по Европе. Список предпринимателей уже был представлен премьер-министру Терезе Мэй.

Меры, которые намерены применить британские власти, станут частью ответа на инцидент с отравлением бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за который Британия возлагает на Россию.

Список из шести бизнесменов будет передан британским союзникам в Северной Америке и Европе. Среди прочего они подозреваются в использования своих финансовых возможностей от имени российской стороны.

4 марта в британском Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.

После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике. В произошедшем обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на их арест, назвав их агентами ГРУ. Им предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых также значится покушение на убийство Скрипалей. Боширов и Петров в интервью телеканалу RT рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.

Проект Bellingcat совместно с изданием Insider публиковал результаты якобы собственного расследования. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ, получивший звание Героя России в 2014 году, а также участник войн в Чечне и на Украине. В октябре представитель инициативной группы Bellingcat выразил предположение, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

В ноябре журналисты Би-би-си показали кадры с копией флакона, в котором якобы содержался яд. По миру разлетелись и кадры с камер видеонаблюдения в Солсбери. В объектив попали россияне, которых обвиняют в отравлении. Однако на видео Петров и Боширов ведут себя как туристы, а не как разведчики. О том, где находится бывший шпион и его дочь, не сказано ни слова.

Россия отвергает все обвинения ввиду отсутствия доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После публикации расследования о втором подозреваемом в отравлении Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рассказали о примененном в Солсбери яде
Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017