На экраны вышла экранизация повести Каверина «Семь пар нечистых»

Кинокритик Николай Никулин рассказал о выходе на отечественные экраны кинокартины, снятой по малоизвестной повести Вениамина Каверина «Семь пар нечистых» режиссера Кирилла Белевича.

Повесть советского классика описывает события, которые происходили в 1941 году, в самом начале Второй мировой войны. Сюжетная линия разворачивается вокруг молодого лейтенанта Сбоева (актер Юрий Борисов), который на пароходе «Онега» сопровождает груз с оружием и заключенных. Экипаж судна сначала переживает восстание своих «пассажиров», а затем все вместе они отражают нападение немецкой авиации.

Перед лицом врага, как никогда, становятся заметными сплочение и единство народа, и не важно, кто из них конвоир, а кто — заключенный.