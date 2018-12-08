Прямой эфир

На экраны вышла экранизация повести Каверина «Семь пар нечистых»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Кинокритик Николай Никулин рассказал о выходе на отечественные экраны кинокартины, снятой по малоизвестной повести Вениамина Каверина «Семь пар нечистых» режиссера Кирилла Белевича.

Повесть советского классика описывает события, которые происходили в 1941 году, в самом начале Второй мировой войны. Сюжетная линия разворачивается вокруг молодого лейтенанта Сбоева (актер Юрий Борисов), который на пароходе «Онега» сопровождает груз с оружием и заключенных. Экипаж судна сначала переживает восстание своих «пассажиров», а затем все вместе они отражают нападение немецкой авиации.  

Перед лицом врага, как никогда, становятся заметными сплочение и единство народа, и не важно, кто из них конвоир, а кто — заключенный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смотреть кино: премьеры недели
Смотреть кино: премьеры недели

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017