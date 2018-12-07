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В Минобороны РФ назвали цель заявлений госдепа по химатаке в Алеппо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявления госдепартамента США о фальсификации применения в сирийском городе Алеппо 24 ноября отравляющих веществ являются попыткой грубого давления на ход расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в пятницу заявили в Минобороны России.

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В военном ведомстве в очередной раз напомнили о поставках западными спецслужбами отравляющих веществ террористам и «Белым каскам» в Сирии.

«Пики эти поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством», — приводит ТАСС заявление российского министерства.

Представители Минобороны подчеркнули, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами химоружия в Алеппо. По мнению российской стороны, своим заявлением Вашингтон старается «обелить действующих в Идлибе террористов» и отвлечь внимание мировой общественности «от преступлений американской авиации на востоке Сирии».

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

Несколько дней спустя в Минобороны России сообщили, что террористы готовят новую химическую атаку в Сирии. Для этого в республику прибыли 11 боевиков, которые прошли подготовку за рубежом. Они занимаются наполнением мин химическими веществами.

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