«Росконгресс» презентовал конкурс социальных проектов «Инносоциум» в РГСУ

Социальная платформа фонда «Росконгресс» презентовала всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Как информирует пресс-служба организации, для студентов в рамках мероприятия был организован мастер-класс на тему социальной рекламы и коммуникаций.

«Очень важно, что аудитория конкурса «Инносоциум» — студенты. Именно сейчас нужно начинать делать то, что вы планировали. Пока вы в статусе студентов, у вас гораздо больше возможностей, чем когда вы окончите вуз», — сообщил директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер в ходе презентации.

Вместе с тем замдиректора фонда по социальной деятельности Елена Маринина подчеркнула, что конкурс имеет важное значение для развития навыков социальных коммуникаций среди молодого поколения.

«Одно из приоритетных направлений «Инносоциума» — поддержка и развитие инструментов массовых социальных коммуникаций. Для студентов это не только шанс создать что-то важное и интересное, привлечь внимание к волнующим их общественным проблемам, но и возможность принять участие в масштабных мероприятиях «Росконгресса», где они смогут презентовать свои проекты широкой деловой аудитории», — пояснила замглавы «Росконгресса». Она также отметила, что инновации рождаются именно в социальном секторе и социальная реклама позволяет решать общественные проблемы.

Всероссийский конкурс «Инносоциум» был запущен в сентябре 2018 года в целях поиска новых коммуникационных идей для решения социальных проблем и распространения эффективного опыта социального проектирования в студенческой среде. Участникам предлагается разработать свои проекты в трех основных номинациях: «активное долголетие», «инклюзивное общество» и «развитие территорий».