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Цифровую трансформацию в банковской сфере обсудили на бизнес-завтраке «Росконгресса»

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Фото: ТАСС/Владимир Барабанов
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Руководители более 30 российских кредитных организаций обсудили цифровую трансформацию банковского и финансового секторов на закрытом отраслевом завтраке в Москве. Об этом информирует пресс-служба организатора мероприятия — фонда «Росконгресс».

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В частности, на завтраке присутствовали представители HSBC, Альфа-банка, ВТБ, Тинькофф Банка, Банка «Возрождение», Банка Санкт-Петербург, Банка «Открытие», МКБ, «Металлинвеста», Модульбанка, «Абсолюта», Бинбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, СКБ и других организаций. Мероприятие прошло в формате СEO Club — клуба генеральных директоров и вице-президентов по цифровой трансформации.

«Банки, как и другие участники финансового рынка, одними из первых встали на путь цифровой трансформации. В условиях высокой конкуренции они не могут игнорировать укрепившиеся digital-привычки своих клиентов. Кто быстрее успеет поймать этот цифровой тренд, сможет выстроить правильные коммуникации, оперативно реагировать на запросы клиентов и рынка, тот и будет первым», — отметил заместитель генерального директора КРОК Олег Кравченко.

Модератором мероприятия выступил гендиректор независимого агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям ЕМ Том Блеквелл. Кроме того, специальным гостем завтрака стал создатель популярного бизнес-портала TheFinanser.com Крис Скиннер.

Серия мероприятий продолжится в 2019 году.

27 ноября представители более 30 крупных российских и международных компаний приняли участие в бизнес-завтраке «Цифровая трансформация отрасли производства товаров массового потребления».

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