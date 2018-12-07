В рамках «Дня без турникетов» в Москве пройдет масштабный квест

В рамках акции «День без турникетов», во время которой горожане могут посетить любую из 35 инновационных площадок, помимо мастер-классов и экскурсий, пройдет увлекательный квест. Регистрация на него уже открыта, сообщатся в пресс-релизе, поступившем 7 декабря «Известиям».

Квест пройдет в учебном центре «Техноград» 8 декабря. Участники смогут в игровой форме определить свою будущую профессию и заодно обучиться навыкам, которые необходимы для освоения экзопланет в недалеком будущем.

После прохождения всех заданий команды подведут итоги и выберут 3 из 20 основных профессий, которые могут понадобиться при освоении далеких планет.

Акция «День без турникетов» проводится в столице уже в пятый раз, но в новом формате. Впервые она прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восьми предприятиях побывало около 600 человек. С тех пор участниками акции стали свыше 65 тыс. человек и более 100 инновационных площадок столицы.

3 декабря сообщалось, что «День без турникетов» пройдет в Москве с 6 по 8 декабря. Горожан и гостей мегаполиса приглашают в мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий.