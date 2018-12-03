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«День без турникетов» пригласит в мир беспилотников

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 6 по 8 декабря, гости смогут посетить любую из 35 инновационных площадок. Горожан и гостей мегаполиса приглашают в мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками.

«Городская познавательная акция «День без турникетов» задает новые векторы предпринимательской активности в Москве», — рассказала 3 декабря Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. По ее словам, успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях.

Программы мероприятия будут отличаться друг от друга на разных площадках. Так, посетителям детского технопарка на базе Московского политеха расскажут об особенностях аэрокосмической инженерии и беспилотной техники, а резиденты технопарка «Слава» расскажут об особенностях сложных научно-исследовательских работ в области разработки лекарств и средств медицинского назначения.

«День без турникетов» впервые прошел в Москве в 2012 году: шесть лет назад на восемь предприятий пришли около 600 человек. В настоящий момент участниками акции стали более 60 тыс. человек и 100 инновационных производств Москвы.

С 30 августа по 1 сентября акцию посетили 15 тыс. человек.

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