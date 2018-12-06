Москва встала в пробках на фоне снегопада

На фоне снегопада в Москве утренние пробки достигли 6 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

На 9:30 мск сильно затруднено движение на Садовом кольце и вылетных трассах, есть проблемы на МКАД. В ближайшие часы, согласно прогнозу сервиса, интенсивность пробок останется без изменений.

Ранее 6 декабря стало известно, что в столичных аэропортах задержано более 20 рейсов, 10 вылетов отменены.

Снегопад в Москве начался вечером 5 декабря. К утру прирост осадков составил 6 мм, это больше 10% месячной нормы. По словам синоптиков, днем осадки продолжаться.