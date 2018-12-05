ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках

Серьезные пробки на Садовом и Третьем транспортном кольце возможны в среду вечером в Москве, предупредили автомобилистов в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Автомобильные заторы ожидаются и на МКАД, сообщается 5 декабря в Twitter ЦОДД. Причиной пробок назвали снег, а к вечернему часу пик на дорогах станет скользко.

«Если не хотите терять время в пробках, то сегодня городской транспорт для вас», — предупредили автолюбителей.

Ранее в среду синоптики предсказали первую декабрьскую оттепель в Москве, а к выходным жителей Москвы и области после оттепели ожидают морозы до минус 11 градусов.