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Первую декабрьскую оттепель в Москве могут зафиксировать в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Синоптики прогнозируют первую декабрьскую оттепель в Москве в среду, 5 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«5 декабря в теплом секторе циклона температура может повыситься до +1 градуса. Это первая декабрьская оттепель в нынешнем году в столице», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По данным метеостанции ВДНХ, в среднем ежегодно в декабре бывает 9–10 дней с оттепелью, самая продолжительная длилась 24 дня в 2006 году, а также в 2015 и 2017 годах. В декабре 2004 года 17 дней наблюдалась положительная дневная температура. В 1980 году в декабре зафиксировали 13 дней оттепели, в 1949-м — 11 дней, в 1948-м — девять дней, а в 1958-м их не было вовсе.

3 декабря сообщалось, что к выходным жителей Москвы и области после оттепели ожидают морозы до -11 градусов.

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