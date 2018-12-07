ФСИН уточнила давность новых снимков элитной жизни Цеповяза в колонии

Новые кадры с осужденным на 20 лет участником банды Цапков Вячеславом Цеповязом, появившиеся в Сети 7 декабря, были сделаны два или три года назад. Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Фотографии эти старые, они двух-трехлетней давности», — цитирует его ТАСС.

Ранее в интернете были опубликованы новые фотографии с Цеповязом, на которых видно, что осужденный проживал в индивидуальном бараке, ел блюда из ресторана, а также проводил время с другими осужденными во время занятий спортом и бесед. Утверждалось, что снимки были сделаны в амурской колонии в период с 2014 по 2017 год.

Позже в пресс-службе ФСИН «Известиям» сообщили, что по этим фотографиям также проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов банды Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Всего злоумышленники совершили 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Бандиты не пощадили даже четырех малолетних детей.

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному заключению. Остальные подсудимые были приговорены к длительным срокам заключения. В частности, Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Скандал вокруг снимков с Цеповязом в колонии начался в ноябре, когда в Сети появились кадры, где заключенный сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. По данному факту ФСИН начала проверку. На фоне скандала с фотографиями бандита главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.