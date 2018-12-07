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В Сети появились новые фотографии застолий Цеповяза в колонии

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Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова
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В Сети появились новые фотографии с осужденным на 20 лет Вячеславом Цеповязом. Снимки были сделаны в амурской колонии с 2014 по 2017 год.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что Цеповяз проживал в индивидуальном бараке, ел блюда из ресторана, проводил время с другими осужденными за спортом и беседами.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

Впервые снимки с шикующим бандитом утекли в Сеть в ноябре. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки были сделаны в 2015 году.

В начале декабря появилось видео, на котором Цеповяз запечатлен с другими заключенным. Все вместе они сидят в опрятной комнате с ярко-голубыми стенами. Из обстановки — ЖК-телевизор, вентилятор, гарнитур из дивана и кресел и другая мебель.

На фоне скандала с фотографиями бандита главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности

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