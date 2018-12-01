ФСИН рассказала о месте съемок нового видео с Цеповязом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о том, что на появившейся в СМИ видеозаписи с бандитом Вячеславом Цеповязом снята его ВИП-камера.

«Запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

В службе добавили, что кадры относятся к тому же периоду, что и ранее опубликованные фото, на которых осужденный запечатлен с шашлыками и крабами.

Сейчас ФСИН проводит проверку по этому ролику в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации снимков «красивой жизни» бандита в тюрьме.

Ранее 1 декабря в Сети появилось видео, на котором Цеповяз запечатлен с другими заключенным. Все вместе они сидят в опрятной комнате с ярко-голубыми стенами. Из обстановки — ЖК-телевизор, вентилятор, гарнитур из дивана и кресел и другая мебель.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

В ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки были сделаны в 2015 году.