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ФСИН рассказала о месте съемок нового видео с Цеповязом

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Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о том, что на появившейся в СМИ видеозаписи с бандитом Вячеславом Цеповязом снята его ВИП-камера.

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«Запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН. 

В службе добавили, что кадры относятся к тому же периоду, что и ранее опубликованные фото, на которых осужденный запечатлен с шашлыками и крабами. 

Сейчас ФСИН проводит проверку по этому ролику в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации снимков «красивой жизни» бандита в тюрьме. 

Ранее 1 декабря в Сети появилось видео, на котором Цеповяз запечатлен с другими заключенным. Все вместе они сидят в опрятной комнате с ярко-голубыми стенами. Из обстановки — ЖК-телевизор, вентилятор, гарнитур из дивана и кресел и другая мебель

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

В ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки были сделаны в 2015 году.

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