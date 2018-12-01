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Появилось новое видео из колонии Цеповяза

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Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова
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В Сети появилось видео из колонии Вячеслава Цеповяза, осужденного на почти на 20 лет заключения.

На представленных РЕН ТВ кадрах преступник запечатлен с другими заключенным. Они сидят в комнате с ярко-голубыми стенами, окна прикрывают синие жалюзи. Из обстановки — гарнитур из дивана и кресел, выполненных в светлых тонах, комод и тумба для хранения вещей, ЖК-телевизор, вентилятор и набор посуды для чаепития.  

«Ремонтик такой отделали, чтоб дышалось легче», — говорит голос за кадром. 

По просьбе автора видео Цеповяз «помахал ручкой», держа в руке мобильный телефон, которого, по правилам колонии, не должно быть у заключенных.  

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

В ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки были сделаны в 2015 году.

После проведенной Генпрокуратурой проверки оказалось, что ежемесячно ему в колонию доставляли продукты на сумму 60 тыс. рублей. В ведомстве рассказали, что вес пайка порой достигал 30 кг. Бандиту передавали дорогие сыры, мясо, рыбу, конфеты, колбасы, икру, рыбу, сигареты, предметы бытовой химии. Все это происходило с ведома администрации колонии.

Известно, что икру Цеповязу поставлял житель Амурской области Александр Уланов, который ранее отбывал срок вместе с преступником. Однако кто приносил бандиту крабов, Уланов ответить затруднился.

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