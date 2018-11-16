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В Кремле сочли вопиющей историю с VIP-камерой Цеповяза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле назвали вопиющей и отвратительной ситуацию с улучшенными условиями содержания Вячеслава Цеповяза, приговоренного по делу банды Цапка к 20 годам лишения свободы.

«Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — приводит 16 ноября слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс».

7 ноября Следственный комитет организовал проверку после публикации в СМИ фотографии, на которой осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз ест крабов и икру в колонии.

15 ноября представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство установило личность человека, который поставлял заключенному дорогостоящие деликатесы на сумму до 60 тыс. рублей в месяц. 8 ноября Куренной сообщил, что во время содержания в амурской колонии Цеповяз пользовался регулярными привилегиями.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному заключению. Остальные подсудимые приговорены к длительным срокам заключения. В частности, Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы.

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