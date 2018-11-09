Цены на нелегальную мобильную связь в колониях выросли

Цены на черном рынке мобильной связи в колониях и СИЗО выросли в пять раз по причине того, что в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) начали бороться с попаданием телефонов в зоны. Сотрудники ведомства изымают до тысячи аппаратов еженедельно, рассказал заместитель главы ведомства Валерий Максименко в пятницу, 9 ноября.

«Скажу так: стало телефонов намного меньше, и возможности позвонить намного меньше, и цены на них выросли, по той информации оперативной, которая есть у нас, в пять раз поднялись цены на услуги, чтобы пронести телефон», — цитирует его «РИА Новости».

Максименко считает, что необходим закон, обязывающий операторов сотовой связи отключать некоторые точки рядом с учреждениями, но пользоваться им нужно с осторожностью.

«В таких городах, как Москва, где почти 20 млн человек проживает, если взять и выключить пару сот, сразу десятки и сотни тысяч жителей останутся без связи», — напомнил он.

Несколько лет назад подобную меру применяли рядом с СИЗО № 2 в центре Москвы. Однако без мобильной связи остались не только заключенные, но и жители прилегающих к Бутырской тюрьме улиц.

Ранее, 6 ноября, Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, Вячеслав Цеповяз, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.