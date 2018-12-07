Путин внес изменения в стратегию нацполитики государства

Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в Стратегию национальной политики страны до 2025 года. Указ главы государства опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия была утверждена президентом в декабре 2012 года.

Внесенными изменениями ряд пунктов Стратегии признаются утратившими силу, другие внесли в измененной редакции, передает «Газета.ру». Работали над документом Федеральное агентство по делам национальностей и Совет по межнациональным отношениям.

Документ актуализировали с учетом международной повестки, внутриполитических процессов, современных вызовов и угроз.

6 декабря Путин поручил Российской академии наук разработать учебник по государственной национальной политике. Обучение по пособию будет проходить в рамках дополнительных профессиональных программ для государственных и муниципальных служащих.