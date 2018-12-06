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Путин поручил создать учебник по государственной национальной политике

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук разработать учебник по государственной национальной политике. Соответствующее указание российский лидер сделал 6 декабря после заседания Совета по межнациональным отношениям.

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«Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Обучение по пособию будет проходить в рамках дополнительных профессиональных программ для государственных и муниципальных служащих. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 31 августа 2019 года.

Помимо этого, президент поручил правительству изучить возможность внесения изменений в госпрограмму «Реализация государственной национальной политики», которые позволят на конкурсной основе оказать финансовую поддержку национально-культурным автономиям и другим НКО в сфере нацполитики страны.

В ноябре глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил «Известиям», что национальная политика страны около 20 лет пребывала в «некотором забвении», но сегодня власти начали осознанно заниматься гармонизацией межнациональных отношений.

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