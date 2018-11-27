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Глава ФАДН рассказал о новом законе об адаптации мигрантов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал «Известиям» о новой «Стратегии государственной национальной политики» — зачем необходимо обновление документа, как он повлияет на жизнь мигрантов в России и как государство будет поддерживать малые народы.

«Почти 20 лет национальная политика пребывала в некотором забвении с точки зрения полноценного государственного управления. Вопросы, которые сегодня мы относим к сфере регулирования национальной политики, были разбросаны по министерствам и ведомствам и крайне слабо решались в силу приоритета иных целей и задач», — пояснил Баринов.

По словам чиновника, сегодня власти «начали осознано заниматься гармонизацией межнациональных отношений».

«Приведу только две цифры для сравнения. Сегодня впервые за всю новейшую историю страны абсолютное большинство граждан из числа опрошенных — 93% — подтверждают отсутствие к себе неприязни из-за национальности, а ведь еще в 2013 году этот показатель находился на уровне 55,5 %», — отметил Баринов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если ты не занимаешься нацполитикой, то она займется тобой»

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