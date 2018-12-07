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В МВД рассказали о телефонных террористах с Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Анонимные звонки телефонных террористов о якобы минировании объектов в России поступают с Украины и имеют системный характер. Об этом рассказал замглавы МВД РФ Игорь Зубов 7 декабря.

«Когда какие-то события происходят, огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям точно идут с территории Украины, это массированно», — цитирует Зубова агентство ТАСС.

Замглавы ведомства назвал происходящее «системой со стороны Украины, определенных сил», цель которых — «постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности».

Волна телефонного терроризма началась в России в сентябре 2017 года. Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.

В конце ноября в экстренных службах также заявляли, что анонимные звонки поступают из-за рубежа.

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