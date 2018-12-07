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Карту рисков с толщиной льда в Иркутской области создали в МЧС

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В ГУ МЧС по Иркутской области создали карты рисков с указанием толщины льда в наиболее популярных акваториях. Каждый четверг такие карты будут обновляться.

Судя по ним, самый толстый лед — в заливах Иркутского водохранилища. Там его толщина составляет в стреднем 25–30 см. Однако, как сообщает ИА IrkutskMedia, несмотря на это, спасатели еще раз предупредили, что выход на лед остается смертельно опасным.

Для пересечения водоема необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переходами и переправами.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске на реке Иркут закрыли стихийный каток. Местные жители расчистили снег на замерзшем участке, несмотря на опасность тонкого льда.

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