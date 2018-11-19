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Жителей Приангарья просят не кататься на коньках по водоемам

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) предупреждают жителей Иркутской области об опасности тонкого льда. Людей просят не кататься на коньках по водоемам.

Во время рейдов на Иркутском водохранилище в выходные было выявлено несколько случаев катания на коньках. Местные жители рисковали, так как толщина льда не превышает 7 см, а в 15 м от мест катания находилась открытая вода. Специалисты напоминают, что безопасной толщиной льда для катания на коньках можно считать 35 см. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В Иркутской области пока нет официально открытых катков на водных объектах. В ГИМС сообщают, что места массового отдыха будут огорожены для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области два школьника вышли на тонкий лед на реке Чаган и провалились в воду. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.

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