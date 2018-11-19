Жителей Приангарья просят не кататься на коньках по водоемам
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) предупреждают жителей Иркутской области об опасности тонкого льда. Людей просят не кататься на коньках по водоемам.
Во время рейдов на Иркутском водохранилище в выходные было выявлено несколько случаев катания на коньках. Местные жители рисковали, так как толщина льда не превышает 7 см, а в 15 м от мест катания находилась открытая вода. Специалисты напоминают, что безопасной толщиной льда для катания на коньках можно считать 35 см. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
В Иркутской области пока нет официально открытых катков на водных объектах. В ГИМС сообщают, что места массового отдыха будут огорожены для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области два школьника вышли на тонкий лед на реке Чаган и провалились в воду. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.