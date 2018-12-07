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Автолюбителей предупредили о гололедице на дорогах Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На дорогах Московской области высока вероятность образования гололедицы и наледи, сообщили 7 декабря в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

При температуре воздуха около -3 градусов и снеге сохраняется высокий риск гололедицы, отметили в Минтрансе, передает ТАСС. За сутки сотрудники ведомства очистили от снега и обработали реагентами более 14 тыс. км дорог, вывезено 364 кубометра снега.

В ночь на 6 декабря в Москве прошел снегопад, и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры в столице.

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