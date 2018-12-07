GM-АвтоВАЗ продолжит выпуск внедорожника Chevrolet Niva

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ продлило действие сертификата на выпуск внедорожника Chevrolet Niva. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) опубликовано в открытой базе Росстандарта. Действие прежнего сертификата закончится 20 декабря, а новое ОТТС оформлено и будет действовать с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2021 года передает «Авторевю». Таким образом, автомобиль продержится на конвейере еще несколько лет.

Кроме того, в сертификат внесено несколько изменений. Автомобиль уже в базовой комплектации должен быть оборудован водительской подушкой безопасности и ABS. Также Chevrolet Niva получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, которой прежде не было ни в одной из версий.

Стоимость автомобиля на российском рынке составляет от 628 тыс. до 775 тыс. рублей.

Отметим, что первый внедорожник Chevrolet NIVA выпущен 23 сентября 2002 года, а 12 ноября 2018 года с конвейера СП ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Тольятти (Самарская обл.) сошел 700-тысячный автомобиль. Юбилейная модель Chevrolet NIVA произведен в комплектации LE+, цвета «Млечный путь».

В сентябре этого года LADA 4×4 («Нива») стала самым популярным внедорожником в 19 из 23 крупных городов России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами интернет-аукциона «Avito Авто». На модель приходится 29% общего числа запросов. Второе место занял Chevrolet Niva (16%).