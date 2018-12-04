SsangYong подготовил для «Дакара» песчаный багги

Южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong представила новый автомобиль для ралли-марафона «Дакар», который пройдет в Перу с 6 по 17 января 2019 года. Как передает Autonews, машина, получившая название Rexton DKR, была разработана в Испании специалистами автоспортивного подразделения производителя.

Внешне раллийный Rexton DKR похож на песчаный багги и не имеет ничего общего с серийным кроссовером Rexton. Автомобиль построен вокруг трубчатого каркаса из хромомолибденового сплава и оснащен мощным 450-сильным двигателем. В паре с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,4 секунды. Максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Также новый SsangYong Rexton DKR получил подвеску на двойных рычагах с амортизаторами King, тормозные механизмы той же фирмы и 17-дюймовые покрышки Yokohama Geolandar. Общая масса автомобиля составляет 1,9 тыс. кг.

На предстоящем «Дакаре» экстремальным Rexton будет управлять испанский экипаж, состоящий из пилота Оскара Фуэртеса и его штурмана Диего Вальехо.

В январе этого года команда «КАМАЗ-мастер» вернулась с победой в ралли-марафоне «Дакар». Экипаж проехал трассу за 54 часа 57 минут 37 секунд.