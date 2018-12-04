Прямой эфир

SsangYong подготовил для «Дакара» песчаный багги

0
Фото: autocar.co.uk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong представила новый автомобиль для ралли-марафона «Дакар», который пройдет в Перу с 6 по 17 января 2019 года. Как передает Autonews, машина, получившая название Rexton DKR, была разработана в Испании специалистами автоспортивного подразделения производителя.

Возвращение «Торпеды»
Российский гонщик Даниил Квят вновь станет основным пилотом «Торо Россо»

Внешне раллийный Rexton DKR похож на песчаный багги и не имеет ничего общего с серийным кроссовером Rexton. Автомобиль построен вокруг трубчатого каркаса из хромомолибденового сплава и оснащен мощным 450-сильным двигателем. В паре с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,4 секунды. Максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Также новый SsangYong Rexton DKR получил подвеску на двойных рычагах с амортизаторами King, тормозные механизмы той же фирмы и 17-дюймовые покрышки Yokohama Geolandar. Общая масса автомобиля составляет 1,9 тыс. кг.

На предстоящем «Дакаре» экстремальным Rexton будет управлять испанский экипаж, состоящий из пилота Оскара Фуэртеса и его штурмана Диего Вальехо.

В январе этого года команда «КАМАЗ-мастер» вернулась с победой в ралли-марафоне «Дакар». Экипаж проехал трассу за 54 часа 57 минут 37 секунд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Lada Van построят на базе Renault Dokker
Автомобиль Chevrolet Silverado заглох во время презентации в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017