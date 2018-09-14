«Нива» стала самым популярным внедорожником в крупных городах

LADA 4x4 («Нива») стала самым популярным внедорожником в 19 из 23 крупных городов России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами интернет-аукциона «Avito Авто».

Эта модель стала первой по спросу во всех мегаполисах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска (там предпочитают зарубежные внедорожники). На нее приходится 29% общего числа запросов. Второе место занял Chevrolet Niva (16%), третье — BMW X5 (9%), говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

Средняя цена на модель-лидер за год немного выросла— с 224 тыс. до 232 тыс. рублей. Наибольший рост стоимости зафиксирован в Иркутске (на 21%, до 225 тыс. рублей) и Омске (19%, до 212 тыс. рублей).

Ранее 14 сентября стало известно, что УАЗ получил разрешение на экспорт внедорожников в страны Евросоюза. Производитель получил одобрение на экспортные поставки 1 тыс. «УАЗ Пикап».