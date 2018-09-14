УАЗ получил разрешение на экспорт внедорожников в Евросоюз

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) успешно прошел аудит производства министерства транспорта и инфраструктуры Италии. Производитель получил одобрение на экспортные поставки 1 тыс. внедорожников «УАЗ Пикап» в страны Европейского союза. Об этом говорится в релизе, поступившем в iz.ru 14 сентября.

В Италии подтвердили, что все системы контроля качества и производственных процессов соответствуют требованиям Евросоюза.

Автомобили оснащены четырехцилиндровым двигателем объемом 2,7 л, предназначенным как для бензина, так и сжиженного газа.

Силовой агрегат удовлетворяет экологический стандарт Евро-6, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. Дополнительное оборудование установлено в Италии.

«За всю историю экспорта в Италию было поставлено более 13 тыс. классических автомобилей УАЗ, и интерес к ульяновским внедорожникам в Европе по-прежнему сохранился. С появлением Европейского сертификата мы надеемся на значительное расширение продаж в странах Запада», — сказал директор автозавода по экспорту Андрей Дорофеев.

В планах итальянского дистрибьютора адаптировать также внедорожник «УАЗ Патриот» и легкий грузовик «УАЗ Профи».

Первые поставки автомобилей «УАЗ-469» и «УАЗ-450» в Италию были организованы еще в 1960-е годы благодаря сотрудничеству с фирмой «Марброз» братьев Марторелли. В 1978 году УАЗ-469 стал обладателем «Серебряного домкрата» — первого приза чемпионата Италии по автокроссу в Сан-Ремо.

В сентябре УАЗ отказался от проекта компактного безрамного кроссовера под кодовым названием «3170». Разработка началась еще в 2014 году, но работы заморозили на два года. Предполагалось, что новинку представят в 2021 году.