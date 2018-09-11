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УАЗ откажется от проекта компактного кроссовера

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в концерн Sollers) отказался от проекта компактного безрамного кроссовера под кодовым названием «3170». Концепция кардинально поменяется, заявил гендиректор Sollers Вадим Швецов.

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«Скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта. По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ», — цитирует его «РИА Новости».

Представитель Sollers рассказал о работе над проектом «3170» в июле. Он говорил, что разработка началась еще в 2014 году, но работы заморозили на два года. Предполагалось, что новинку представят в 2021 году.

В апреле УАЗ представил специальную версию внедорожника «Патриот». Она отличается  сертифицированным внедорожным оборудованием. В частности, автомобиль оснащен лебедкой «Спрут 9000 Спорт», а также защитой от рулевых тяг. Вместе с тем автомобиль имеет пакет Off-Road. В нем имеется экспедиционный багажник, лестница на задней двери, защита от порогов и другое оснащение, которое было разработано специально для любителей тяжелой внедорожной езды.

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