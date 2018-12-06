Прямой эфир

Nissan объявляет о старте продаж нового X-Trail

0
Фото: Nissan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nissan объявила о начале продаж нового кроссовера X-Trail на российском рынке. Автомобиль получил новый дизайн экстерьера, еще более качественную отделку салона с новыми практичными функциями, а также инновационные технологии активной и пассивной безопасности.

Комплектации новинки были значительно переработаны с учетом российских условий эксплуатации. Например, начиная с версии SE+ автомобиль, кроме подогрева лобового стекла и передних сидений, оборудуется подогревом руля и задних сидений.

В список стандартного оснащения Nissan X-Trail входят система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist, система активного контроля траектории движения (АТС), а также интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB).

Кроме того, в автомобиле улучшена шумоизоляция, подвеска и рулевое управление. Открыть багажник можно движением ноги под задним бампером благодаря кик-сенсору.

Доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л и мощностью 130 л. с., а также два бензиновых объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно. Бензиновые двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. Дизельный двигатель агрегатируется с механической КПП.

Цены на новый Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются с отметки 1 574 000 рублей. Модель с предустановленной системой «Яндекс.Авто» предлагается от 1 808 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 073 000 рублей (для комплектации LE Yandex). Цена на автомобиль в комплектации LE Top составляет от 2 154 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan Murano обновили и сделали более безопасным
Nissan отзывает в России почти 1 тыс. машин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017