Nissan объявляет о старте продаж нового X-Trail

Компания Nissan объявила о начале продаж нового кроссовера X-Trail на российском рынке. Автомобиль получил новый дизайн экстерьера, еще более качественную отделку салона с новыми практичными функциями, а также инновационные технологии активной и пассивной безопасности.

Комплектации новинки были значительно переработаны с учетом российских условий эксплуатации. Например, начиная с версии SE+ автомобиль, кроме подогрева лобового стекла и передних сидений, оборудуется подогревом руля и задних сидений.

В список стандартного оснащения Nissan X-Trail входят система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist, система активного контроля траектории движения (АТС), а также интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB).

Кроме того, в автомобиле улучшена шумоизоляция, подвеска и рулевое управление. Открыть багажник можно движением ноги под задним бампером благодаря кик-сенсору.

Доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л и мощностью 130 л. с., а также два бензиновых объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 144 и 171 л. с. соответственно. Бензиновые двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. Дизельный двигатель агрегатируется с механической КПП.

Цены на новый Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются с отметки 1 574 000 рублей. Модель с предустановленной системой «Яндекс.Авто» предлагается от 1 808 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 073 000 рублей (для комплектации LE Yandex). Цена на автомобиль в комплектации LE Top составляет от 2 154 000 рублей.