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В Кремле прокомментировали спор между Путиным и Лукашенко о газе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут еще одну встречу до конца 2018 года, чтобы обсудить спорные вопросы. О договоренности сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 декабря.

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Таким образом он прокомментировал дискуссию по вопросам цен на российский газ, произошедшую накануне между лидерами двух стран в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕЭС) в Санкт-Петербурге.

«Президент России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года. Главным образом для обсуждения тех вопросов, которые относились к категории спорных и в отношении которых произошли подвижки в ходе переговоров в Сочи», — ответил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что во время заседания «высказывались разные точки зрения», что говорит о том, что «это живой механизм» и «перспективы у ЕврАзЭС блестящие». 

В ходе дискуссии 6 декабря Лукашенко напомнил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за тыс. кубометров, а для российских в Смоленской области — $70.

После саммита президент Белоруссии рассказал о принесенных Путину извинениях за несдержанность и договоренности расставить точки над «i», чтобы не входить в новый год с нерешенными проблемами.

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