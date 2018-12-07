При атаке талибов в провинции Герат погибли 14 афганских военных

Группа боевиков запрещенного в России радикального движения «Талибан» напала на форпост афганских военных в провинции Герат. В результате атаки погибли как минимум 14 военнослужащих афганской армии.

Еще 20 военных попали в плен, сообщил вечером в четверг, 6 декабря, представитель губернатора провинции Джайлани Фархад, говорится на странице в Twitter телеканала ToloNews.

Боевики совершили нападение в районе Шинданд, другие подробности не приводятся.

2 декабря талибы похитили в провинции Саманган на севере Афганистана около 40 водителей грузовиков. 28 ноября стало известно, что как минимум 30 человек, включая женщин и детей, стали жертвами боев между боевиками «Талибан» и силами безопасности в провинции Гильменд на юге страны.