Против директора детдома на Колыме возбудили дело из-за насилия над детьми

В отношении директора детского дома на Колыме было возбуждено уголовное дело за применение физической силы в отношении двух воспитанников. Об этом 7 декабря на своем сайте сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Магаданской области.

«По версии следствия, директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников, 2002 и 2008 годов рождения, в том числе путем нанесения ударов рукой по лицу одного из них», — сообщили следователи.

Разбирательство ведется по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних путем жесткого обращения с ними»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течении пяти лет.

В настоящее время региональное управление СК России занимается сбором доказательств и установлением обстоятельств происшедшего.

5 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по делу о массовом насилии над детдомовцами. Среди обвиняемых экс-директор школы № 565 Станислав Виноградов, которого обвиняют в совершении преступлений сексуального характера. Помимо него, по делу проходят его бывший заместитель Михаил Елин и трое бывших воспитанников и учеников школы — Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев.

Пострадавшие — воспитанники центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8». В общей сложности следствию удалось установить 23 факта совершения подозреваемыми насильственных действий.

В апреле в Челябинске закрыли детдом в связи со скандалом, разразившимся после того, как стало известно о насилии над его воспитанниками.