Бузова призналась в готовности взять ребенка из детдома

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова планирует усыновить ребенка из детдома, если она в течение трех лет не сможет создать семью. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

«Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка — усыновлю или удочерю», — призналась артистка.

Бузова отметила, что таким образом сможет подарить жизнь человеку и исполнить свою мечту, поскольку она очень хочет детей. Вместе с тем певица заверила, что не прекратит выступать на сцене, если станет матерью, и готова даже отказаться от декретного отпуска.

«Вы думаете, что если я выйду замуж и буду беременна, я не смогу выступать и петь? У меня будет еще больше творческого потенциала, будут новые песни!» — пообещала телеведущая.

2 ноября Бузова призналась, что до сих пор обижена на родителей и из-за этого испытывает определенные сложности в общении с противоположным полом.