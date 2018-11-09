Собчак увидела секрет успеха Бузовой в самооценке россиян

Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак раскрыла секрет успеха бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой. По ее словам, своей популярностью певица обязана известному психологическому эффекту.

«Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они, или кого-то, кого они считают глупее, чем они. Потому что тогда у них поднимается самооценка», — сказала Собчак в интервью российскому рэперу Василию Вакуленко (более известен под псевдонимом Баста).

Телеведущая отметила, что люди смотрят на Бузову и думают: «Ой, какая дурочка!», после чего продолжают смотреть. По ее словам, у каждого зрителя в такой момент есть ощущение, что он поступил бы умнее.

Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале «ТО «Gazgolder» в четверг, 7 ноября.

24 октября сообщалось, что продюсер Лина Арифулина раскрыла секрет успеха певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она объяснила такой успех «при полном отсутствии голоса и таланта» хорошим пиаром.