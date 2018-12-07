Полиция Петербурга не нашла нарушений в фонде Александра Сокурова

Полиция завершила проверку деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)» и не нашла нарушений. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам проверки, основание для которой стало заявление бывшего сотрудника фонда (его имя не озвучивается), вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

6 декабря на странице «Остров Сокурова» в Facebook появилось заявление режиссера, в котором он подтверждает факт проверки фонда полицией. При этом в тексте говорилось, что Сокуров не может лично общаться с журналистами по состоянию здоровья — он сейчас в больнице после тяжелой операции.

Человек, по заявлению которого началась проверка, по словам режиссера, занял большие деньги и в фонде, и у него лично.

«Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — сказал Сокуров. Кроме того, речь может идти и о личной неприязни к директору фонда Николаю Янкину, добавил режиссер. Заявитель, по его словам, несколько раз судим и ранее уже писал доносы на других людей.

Заявление о проверке фонда на противоправные действия, как стало известно накануне, было принято в полиции еще в марте 2018 года.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был создан в 2013 году. Его целью является работа с молодыми авторами.