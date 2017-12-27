Сокуров снимет совместно с итальянцами фильм о политиках Второй Мировой войны

Российский кинорежиссер Александр Сокуров начал работу над новым фильмом о Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле.

Информацию об этом распространила ассистент мастера Алена Шумакова.

«Это — фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица… встречаются в «загробном» мире… и делятся тем, как они видели те или иные события», — цитирует ее ТАСС.

При этом в производстве фильма будут использоваться только кадры кинохроники, а диалоги героев будут «за кадром».

Отмечается, что в проекте задействованы Госфильмофонд и итальянский Институт Луче (Istituto Luce).

20 июня Сокуров рассказал о своих планах снять военную драму «Свидетель» о событиях в Донбассе. Проект кинокартины режиссер представил в Министерстве культуры РФ.

Презентуя свой проект перед комиссией, Сокуров рассказал, что действия фильма будут происходить в 2014 году на юго-востоке Украины.