Сокуров подтвердил информацию о проверке его фонда

Режиссер Александр Сокуров подтвердил информацию о том, что полиция проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого он является. Заявление режиссера в четверг, 6 декабря, опубликовали на странице «Остров Сокурова» в социальной сети Facebook. Уточняется, что лично общаться с журналистами Сокуров не может, так как находится в больнице после тяжелой операции.

По словам режиссера, сначала это была плановая проверка, которой подлежат все подобные организации, однако потом в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда, его имя не приводится.

«Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — говорится в сообщении.

Сокуров отметил, что следователи Петроградского района Петербурга приглашали директора фонда Николая Янкина и его партнеров по производству для дачи показаний. Он также предположил, что автор доноса мог испытывать личную неприязнь к руководителю фонда.

«К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей — офицера Военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — добавил режиссер.

Он напомнил, что его фонд существует с 2013 года и ориентирован на работу с молодыми режиссерами. За это время снято много короткометражных и полнометражных фильмов, они создавались при участии комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры России и частных пожертвований.

Утром в четверг сообщалось, что полиция Петербурга ведет проверку на предмет возможной противоправной деятельности Фонда Сокурова. Заявление о проверке было принято еще в марте 2018 года.