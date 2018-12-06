Прямой эфир

Сокуров подтвердил информацию о проверке его фонда

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Александр Сокуров подтвердил информацию о том, что полиция проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого он является. Заявление режиссера в четверг, 6 декабря, опубликовали на странице «Остров Сокурова» в социальной сети Facebook. Уточняется, что лично общаться с журналистами Сокуров не может, так как находится в больнице после тяжелой операции.

По словам режиссера, сначала это была плановая проверка, которой подлежат все подобные организации, однако потом в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда, его имя не приводится.

«Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — говорится в сообщении. 

Сокуров отметил, что следователи Петроградского района Петербурга приглашали директора фонда Николая Янкина и его партнеров по производству для дачи показаний. Он также предположил, что автор доноса мог испытывать личную неприязнь к руководителю фонда.

«К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей — офицера Военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — добавил режиссер.

Он напомнил, что его фонд существует с 2013 года и ориентирован на работу с молодыми режиссерами. За это время снято много короткометражных и полнометражных фильмов, они создавались при участии комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры России и частных пожертвований.

Утром в четверг сообщалось, что полиция Петербурга ведет проверку на предмет возможной противоправной деятельности Фонда Сокурова. Заявление о проверке было принято еще в марте 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии
Сокуров снимет совместно с итальянцами фильм о политиках Второй Мировой войны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017