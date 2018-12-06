Полиция Санкт-Петербурга начала проверку фонда Сокурова «Пример интонации»

Петербургская полиция ведет проверку на предмет возможной противоправной деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Его учредителем является режиссер Александр Сокуров. Об этом 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации», — цитирует сообщение «Интерфакс». Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По информации СМИ, причиной проводимых мероприятий могла стать деятельность директора фонда Николая Янкина, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в том числе субсидий комитета по культуре Петербурга на производство фильма «Опыты» о том, как Сокуров снимал свои киноленты.

Заявление о проверке фонда на противоправные действия было принято в полиции еще в марте 2018 года.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, сообщает RT.